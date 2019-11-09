Рябков понадеялся на вечное отсутствие ядерного оружия у Ирана

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков надеется, что иранская сторона никогда не будет владеть ядерным оружием. Об этом сообщает РИА «Новости».

Рябков рассказал, что в настоящее время, Иран не имеет ядерное оружие.

«Мы надеемся, никогда его не будет», — добавил Рябков.

Он отметил, что для этого в мире даже были созданы специальные механизмы контроля.

До этого президент Ирана Хасан Роухани заявил о переходе к третьему этапу сокращения обязательств Тегерана по соблюдению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.

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