Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»

close
Президент России Владимир Путин Президент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Корвет «Гремящий», строящийся в Калининграде, могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», передает ТАСС.

Об этом рассказал президент России Владимир Путин.

Путин осмотрел помещения корвета и системы вооружения. Капитан, в частности, показал Путину нос «Гремящего», где расположены пусковые контейнеры ракет «Калибр». Капитан добавил, что в дальнейшем здесь планируется разместить ракеты «Циркон».

Путин также пожелал командиру счастливого плавания.