Корвет «Гремящий» оснастят гиперзвуковыми ракетами «Циркон»
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Корвет «Гремящий», строящийся в Калининграде, могут оснастить гиперзвуковыми ракетами «Циркон», передает ТАСС.
Об этом рассказал президент России Владимир Путин.
Путин осмотрел помещения корвета и системы вооружения. Капитан, в частности, показал Путину нос «Гремящего», где расположены пусковые контейнеры ракет «Калибр». Капитан добавил, что в дальнейшем здесь планируется разместить ракеты «Циркон».
Путин также пожелал командиру счастливого плавания.