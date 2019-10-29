Турция не планирует покупать российские Су-35

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Российский многоцелевой истребитель Су-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом... Российский многоцелевой истребитель Су-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом...
Российский многоцелевой истребитель Су-35 совершает полет на Международном авиационно-космическом...
Михаил Воскресенский/РИА «Новости»

Министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг информацию о планах Анкары купить у России истребители Су-35, передает «Интерфакс».

«Утверждения о том, что Турция получит Су-35, неверны», — заявил Акар.

По его словам, Турция не намерена отказываться от американских F-35.

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