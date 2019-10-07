Посол РФ заявил о необходимости продлевать соглашение по СНВ-3 «как есть»
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов поделился мнением о том, что договор СНВ-3 между Россией и США нужно продлевать в том виде, в котором он сейчас существует. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, российская сторона ждет положительного ответа от Соединенных Штатов по этому вопросу.
«Очень просто продлить договор, как есть», — отметил Антонов.
Он также отметил, что России и США следует в скором времени обсудить и другие вопросы стратегической стабильности.
Как известно, существующее соглашение по СНВ-3 прекратит свое действие в феврале 2021 года.
Ранее Москва предложила Вашингтону принять конкретные шаги для продления СНВ.