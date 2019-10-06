Курды пригрозили Турции войной из-за ситуации в Сирии

Представитель арабо-курдского формирования «Сирийские демократические силы» Мустафа Бали пригрозил Турции «тотальной войной» в случае, если Турция решится начать военную операцию на севере Сирии, передает РИА «Новости».

Он добавил, что курды пытаются сохранить стабильность в регионе, но решительно готовы пресечь любое неспровоцированное нападение Турции.

Ранее СМИ сообщили, что на границе Турции с Сирией увеличилось число турецких военных и единиц военной техники.

До этого глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждал, что операция Турции может начаться в ближайшие дни.