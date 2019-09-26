США обвинили Асада в новой химатаке

Разведка США рассказала о проведенной в мае 2019 года сирийскими правительственными силами химатаки. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что инцидент случился 19 мая возле деревни Кабана, когда силы президента Башара Асада попытались подавить сопротивление в провинции Латаки.

По имеющейся информации, во время атаки сирийские военные использовали в качестве химоружия хлорин.

Отмечается, что это первое подтвержденное нарушение международного соглашения о запрещении химического оружия с тех пор, как президент Трамп санкционировал военный удар США по Сирии в 2018 году.

Как стало известно, сирийское правительство отрицает нападение.