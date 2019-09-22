Шойгу оценил возможность войны с Украиной

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Министр обороны России Сергей Шойгу оценил возможность войны между Россией и Украиной. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По его словам, он даже не хочет думать о военном столкновении стран. Глава ведомства выразил надежду, что Киев и Москва будут жить в мире и добрососедстве.

«Очень надеюсь, что у украинского народа и у украинской власти хватит воли, сил и возможностей остудить те горячие головы, которые призывают к подобной глупости и сумасшедшему сюжету. Когда-то экстремистов на Украине все равно придется останавливать. Жаль только, что это не было сделано раньше», — добавил Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу назвал число военных баз США по всему миру.