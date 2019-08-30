Китайская армия направит в Россию 1,6 тыс. военных

Китайские военнослужащие и около 30 самолетов отправятся в Россию для того, чтобы поучаствовать в учениях «Центр-2019». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя минобороны КНР.

Как отмечается, в состав группы военных войдут около 1,6 тыс. человек, а также 300 видов вооружения и около 30 самолетов (и вертолетов).

По словам старшего полковника Жэнь Гоцяна, эти учения будут направленны на укрепление отношений между российской и китайской сторонами, а не против третьих стран.

«Во время полета самолеты вооруженных сил двух стран... не входили в воздушное пространство других государств», — добавил представитель.

Ранее сообщалось, что в разведке США увидели рост угрозы со стороны России и Китая в космосе.