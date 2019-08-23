Путин высказался о планах Вашингтона по выходу из ДРСМД

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Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени... Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Президент России Владимир Путин во время посещения Уральского федерального университета (УрФУ) имени...
Алексей Дружинин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин высказался о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что испытания американских ракет показало, что выход из ДРСМД был запланирован и является следствием запланированной череды событий.

Путин подчеркнул, что испытания ракет прошли спустя 16 дней после выхода США из Договора.

«И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал испытания запрещенной ДРСМД ракеты США.