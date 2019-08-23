Путин высказался о планах Вашингтона по выходу из ДРСМД

Президент России Владимир Путин высказался о выходе США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом сообщает ТАСС.

Российский лидер отметил, что испытания американских ракет показало, что выход из ДРСМД был запланирован и является следствием запланированной череды событий.

Путин подчеркнул, что испытания ракет прошли спустя 16 дней после выхода США из Договора.

«И очевидно, что оно не было импровизацией, а стало очередным звеном в цепи давно планировавшихся и осуществлявшихся ранее мероприятий», — заявил Путин.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал испытания запрещенной ДРСМД ракеты США.