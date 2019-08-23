США отозвали свое предложение Турции о продаже Patriot, сообщили СМИ

Соединенные Штаты официально отозвали свое предложение Турции о продаже ей противоракетных комплексов Patriot в качестве альтернативы российским зенитно-ракетным комплексам (ЗРК) С-400. Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя госдепартамента.

По его словам, власти США предупреждали Турцию, что их предложение о продаже Patriot будет отозвано в случае принятия поставки С-400.

«Наше предложение по Patriot истекло», — отметил представитель госдепартамента.

Ранее в Турции заявили о превосходстве С-400 над американскими Patriot.

Отмечалось, что С-400 являются более продвинутыми системами ПВО по сравнению с Patriot.