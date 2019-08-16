Ученые рассказали о последствиях возможной ядерной войны между Россией и США

Ученые назвали последствиях возможной ядерной войны между Россией и США. Об этом сообщает Journal of Geophysical Research со ссылкой на исследование американских ученых.

Отмечается, что столкновение стран погрузило бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.

Ученые пояснили, что ядерные взрывы повлекут за собой массовые пожары и масштабные выбросы сажи в атмосферу. Это ограничит доступ солнечного света, что может привести к падению средней температуры на 9°С.

Они также отметили, что ядерная война способна привести к муссонам и сильным колебаниям температуры поверхностного слоя воды в экваториальной части Тихого океана, что окажет заметное влияние на климат.

«Полномасштабная ядерная атака станет самоубийством для страны, которая решится ее провести», — отмечают исследователи.

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