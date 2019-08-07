Пентагон заявил об укреплении ИГ в Сирии и Ираке

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В докладе генерального инспектора минобороны США Гленна Файна о ходе операции на Ближнем Востоке утверждается, что ИГ (организация запрещена в России) занимается укреплением и расширением подпольной сети на территории Ирака и Сирии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что ИГ также занимается восстановлением своей финансовой сети.

«…ИГ создала «возрождающиеся ячейки» в Сирии и стремилась расширить свои командные и контрольные пункты в Ираке», — говорится в докладе.

Как уточняется, с апреля по июль этого года ИГ перешла к повстанческому движению на иракской и сирийской территориях.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США могут освободить удерживаемых террористов группировки «Исламское государство».

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.