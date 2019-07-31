Украинские силовики начали тренироваться в Чернобыле

Бойцы Национальной гвардии Украины начали проводить военные учения в городе Припять, в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает Deutsche Welle.

По данным издания, это происходит из-за отсутствия специальных учебных объектов.

В пресс-службе ведомства подтвердили эту информацию и заявили, что военные учения в городе проходят по согласованию с администрацией Припяти и в соответствии с нормами безопасности.

Отмечается, что на время военных учений приостанавливаются экскурсионные туры.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о превращении Чернобыльской зоны отчуждения в туристический центр для приезжих со всего мира.