КНДР выпустила несколько неопознанных снарядов
close
КНДР осуществила запуск нескольких снарядов, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.
Специалисты пока не могут опознать, что именно за снаряды были выпущены.
Неизвестно также, в какой направлении они вылетели и куда упали.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не расстроен запуском Северной Кореей баллистических ракет малой дальности, которые были пущены 25 июля.
До этого в КНДР говорили, что запуск ракеты — это предупреждение для южнокорейских «поджигателей войны» о прекращении импорта оружия.