КНДР выпустила несколько неопознанных снарядов

КНДР осуществила запуск нескольких снарядов, сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Специалисты пока не могут опознать, что именно за снаряды были выпущены.

Неизвестно также, в какой направлении они вылетели и куда упали.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не расстроен запуском Северной Кореей баллистических ракет малой дальности, которые были пущены 25 июля.

До этого в КНДР говорили, что запуск ракеты — это предупреждение для южнокорейских «поджигателей войны» о прекращении импорта оружия.