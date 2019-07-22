Во Франции нашли подлодку, затонувшую 51 год назад

Поисковая группа Министерства вооруженных сил Франции обнаружила подлодку Minerve, пропавшую без вести 27 января 1968 года. Об этом сообщает ТАСС.

Судно было найдено недалеко от Тулона, главной базы ВМС Франции, расположенной на Средиземном море.

В ведомстве отметили, что это является большим техническим подвигом и облегчением для родственников погибших, котором пришлось ждать «столь долго».

На затонувшей подлодке, которая выполняла учебное задание по взаимодействию с самолетом морской разведки в 1968 году, находились 52 человека.

Ранее сообщалось, что в Шербуре прошла церемония вывода из сборочного цеха атомной подводной лодки Suffren.