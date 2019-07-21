Украинские военные подорвались у Счастья
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Вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области в ходе операции Объединенных сил произошел подрыв военных. Об этом сообщает «112.ua».
Отмечается, что погибли двое военнослужащих.
Кроме того, еще двое получили серьезные ранения. Их эвакуировали в городскую больницу.
Уточняется, что подрыв произошел на неизвестном взрывном устройстве.
По некоторым данным, оно было установлено диверсионно-разведывательной группой противника.
Ранее сообщалось, что военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе.