Украинские военные подорвались у Счастья

Вблизи населенного пункта Счастье в Донецкой области в ходе операции Объединенных сил произошел подрыв военных. Об этом сообщает «112.ua».

Отмечается, что погибли двое военнослужащих.

Кроме того, еще двое получили серьезные ранения. Их эвакуировали в городскую больницу.

Уточняется, что подрыв произошел на неизвестном взрывном устройстве.

По некоторым данным, оно было установлено диверсионно-разведывательной группой противника.

Ранее сообщалось, что военные ВСУ подорвались на мине в Донбассе.