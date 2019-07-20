Главы МИД Турции и США обсудили ситуацию с С-400

Главы внешнеполитических ведомств Турции и США Мевлют Чавушоглу и Майкл Помпео провели телефонные разговоры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в турецком МИДе.

По словам источника, стороны обсудили ситуацию, сложившуюся вокруг российских зенитных ракетных систем С-400, а также американских истребителей F-35.

Кроме того, добавил источник, главы МИД США и Турции коснулись темы войны в Сирии и возможности создания зоны безопасности в этом регионе.

Как отмечается, это первый контакт между двумя странами после начала поставок С-400 в Анкару.

Ранее американский лидер Дональд Трамп не исключил санкций против Турции за С-400.