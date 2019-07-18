СМИ: в Швеции испугались рейда десантников России
Журналист Бартош Велинский в статье на Gazeta Wyborcza рассказал о том, что Швеция опасается внедрения России на свои территории, в частности на стратегически значимый остров Готланд .
В своем материале польский журналист высказывает точку зрения, что Россия с целью исключения Украины как соперника в борьбе за влияние на Балтийском море якобы «планировала ядерный удар по Швеции» еще до начала кризиса на Украине.
Велинский добавил, что стратегические бомбардировщики Tу-22M принимали участие во время учений, когда российская авиация приближалась к острову Готланд. Данное событие представитель Gazeta Wyborcza связал с возможным «рейдом российских десантников» на остров и уничтожение его «при помощи одного удара».
По мнению журналиста, российские провокации на Балтике стали чаще.
Он отметил, что Россия провоцирует кибератаки, которые в будущем могут способствовать подрыву доверия шведов к Западу.
Ранее сообщалось, что учения российских десантников в Крыму ужаснули украинского генерала.