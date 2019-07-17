Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА «Новости».

В марте 2019 года бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров представил в Москве фотографии, подтверждающие существование данной тюрьмы.

Одной из заключенных этой тюрьмы стала жительница Мариуполя Ольга Селецкая, которая участвовала в митингах, ее задержали в 2014 году сотрудники батальона «Азов». Она узнала на фотографиях Прозорова тех, кто ее задерживал, а также троих человек из числа заключенных.

Отмечается, что тюрьма принадлежала батальону «Азов» при негласном покровительстве Службы Безопасности Украины. Ее прошли более 300 человек.