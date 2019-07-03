Новые подробности о погибших на подводной лодке

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что команда погибших подводников была закреплена за местной воинской частью. Об этом он написал на своей странице «ВКонтакте».

По его словам, в последнее плаванье они отправилась из Петербурга.

«Приношу глубокие соболезнования семьям погибших подводников в Баренцевом море. Команда была закреплена за нашей воинской частью и в последнее плаванье отправилась из Петербурга», — написал Беглов.

В распространенном позже соболезновании правительства Петербурга отмечается, что среди погибших были и жители города.

Ранее сообщалось, что погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге. Согласно имеющейся информации, погибшие были приписаны к личному составу части, подчиняющейся Главному управлению глубоководных исследований Минобороны . Данные об этой части засекречены.