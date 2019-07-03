Шойгу по поручению Путина прибыл на место трагедии в Североморске

Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина прибыл в Североморск, передает РИА «Новости».

Там Шойгу проведет совещание с членами комиссии по установлению причин пожара на глубоководном аппарате, где погибли 14 человек.

Ранее Минобороны России опровергло информацию об уведомлении Норвегии про «взрыв газа» на подводном аппарате, где погибли 14 российских моряков.

По одной из версий, причиной пожара стало короткое замыкание в электрических сетях атомной глубоководной станции.