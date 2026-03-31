Гигантскую стаю редких птиц заметили в небе над Приморьем

Жители Приморья стали свидетелями впечатляющего зрелища: над озером Ханка в небе парила огромная стая птиц. Об этом сообщает издание «Вести: Приморье».

Автор видеоролика охарактеризовал увиденное как «кипящее небо».

В действительности это были чирки-клокотуны, редкий вид уток, занесенный в Красную книгу. Охота на них строго запрещена и влечет за собой значительные штрафы, достигающие нескольких тысяч рублей за одну особь. В случае крупной незаконной добычи предусмотрена уголовная ответственность, включающая штраф до 1 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

Два десятилетия назад популяция чирка-клокотуна резко сократилась, что и послужило причиной внесения вида в Красную книгу. Японские ученые связывали это с распространением болезни. Однако за прошедшие годы популяция полностью восстановилась. Во время миграции эти утки в большом количестве пролетают через Приморский край, направляясь из Якутии в Корею, где зимуют. Численность их растет год от года, достигая весьма значительных значений.

