В Техасе подросток устроил стрельбу в школе и ранил учителя

В школе города Булверде, штат Техас, 15-летний подросток устроил стрельбу. В результате инцидента ранена учительница, сообщает офис шерифа на своей странице в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Учительница получила огнестрельное ранение от ученика и была доставлена ​​в больницу Сан-Антонио», — отметили правоохранители.

Сам стрелявший получил ранения, несовместимые с жизнью.

30 марта в Аргентине 15-летний ученик открыл огонь в школе, в результате чего 13-летний подросток не выжил, а еще восемь человек получили ранения. Инцидент случился во дворе учебного заведения имени Мариано Морено, расположенного в городе Сан-Кристобаль в провинции Санта-Фе. Напавший пронес дробовик в чехле от гитары и начал стрельбу во время церемонии поднятия флага. Сотрудник школы смог нейтрализовать стрелка и забрать у него оружие. Шесть учеников получили легкие травмы при попытке убежать с места происшествия, а двоих госпитализировали, один из которых находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Ранее в Челябинске подросток устроил стрельбу из арбалета в школе, ранив одноклассницу.