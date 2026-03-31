Психиатр предупредил об опасности пивного алкоголизма весной

С наступлением теплой погоды многие россияне начинают чаще выбирать пиво — как «легкий» и, на первый взгляд, безопасный способ расслабиться. Однако именно весной врачи фиксируют рост потребления слабоалкогольных напитков и увеличение числа срывов у людей с зависимостью. О том, почему это происходит и чем может быть опасен так называемый пивной алкоголизм, «Газете.Ru» рассказал психиатр клиники «АлкоСпас» Антон Рудковский.

По словам специалиста, ключевая проблема пива — в его восприятии.

«Пиво воспринимается как что-то повседневное и безопасное. У многих нет ощущения, что это алкоголь, который может привести к зависимости. Но с медицинской точки зрения это тот же этанол, который влияет на мозг и формирует привыкание», — отметил Рудковский.

Эксперт пояснил, что весной складываются сразу несколько факторов, которые усиливают потребление.

«С увеличением светового дня и потеплением у людей появляется больше активности — прогулки, встречи, отдых на улице. Пиво становится частью этого сценария: его легче «встроить» в повседневность, чем крепкий алкоголь. В результате человек начинает пить чаще, но не всегда замечает, как формируется регулярность», — объяснил врач.

Дополнительную роль играет и физиологическая перестройка организма.

«Весной меняется гормональный фон, режим сна и уровень энергии. Человек может испытывать нестабильное настроение, тревожность или усталость. Пиво в этом случае начинает использоваться как способ саморегуляции — чтобы расслабиться или снять напряжение», — отметил специалист.

При этом, по словам Рудковского, именно такая «мягкая» модель употребления часто становится наиболее опасной.

«Пивной алкоголизм развивается постепенно. Нет резких эпизодов интоксикации, как при крепком алкоголе, поэтому человек дольше не осознает проблему. Но регулярное употребление приводит к тем же изменениям в работе мозга — формируется зависимость, растет толерантность, увеличивается объем потребления», — подчеркнул он.

Эксперт добавил, что весенний рост употребления может стать пусковым механизмом для более тяжелых форм зависимости.

«Если человек уже имеет склонность к злоупотреблению алкоголем, увеличение частоты употребления пива может привести к срыву. Сначала это ежедневное или почти ежедневное употребление, затем — переход на более крепкие напитки и в ряде случаев развитие запойных состояний», — рассказал Рудковский.

По его словам, особенно уязвимы люди, которые воспринимают пиво как «безопасную альтернативу».

Распространенное заблуждение — что если человек пьет только пиво, у него нет зависимости. На практике мы часто видим обратное: пациенты могут употреблять большие объемы ежедневно, при этом не считая это проблемой. Это затягивает обращение за помощью и усложняет лечение. Врач подчеркнул, что есть ряд признаков, на которые стоит обратить внимание.

«Если пиво начинает употребляться регулярно, становится способом справляться со стрессом, увеличивается объем, появляется раздражительность без алкоголя или попытки сократить употребление заканчиваются срывами — это уже признаки формирующейся зависимости», — пояснил Рудковский.

Отдельно эксперт отметил, что теплое время года усиливает иллюзию контроля.

«Весной и летом употребление алкоголя социально «нормализуется»: встречи на улице, отдых, праздники. Человеку кажется, что он просто отдыхает, но на самом деле формирует устойчивую модель употребления, которая может привести к зависимости», — сказал он.

По словам врача, профилактика в этом случае заключается в осознанном отношении к потреблению.

«Важно отслеживать частоту употребления, не использовать алкоголь как способ справляться с эмоциями и сохранять стабильный режим сна и отдыха. Если возникает ощущение, что контроль над употреблением снижается, лучше не откладывать обращение к специалисту», — заключил Рудковский.

