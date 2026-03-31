Война США и Израиля против Ирана
В Госдуме рассказали подробности законопроекта о регулировании криптовалют

Депутат Аксаков: россиянам запретят торговать криптовалютой через иностранные биржи
Законопроект о регулировании криптовалют в России может быть принят в весеннюю сессию. Торговля криптовалютой через иностранные биржи и обменники будет запрещена, а лимит на покупку крипты для неквалифицированных инвесторов составит 300 тыс. рублей в год, заявил «Газете.Ru» председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Законопроект планируется внести уже на этой неделе, он может быть принят в текущую весеннюю сессию, чтобы крипторынок как можно скорее начал перестраиваться на легальную инфраструктуру под надзором Банка России. Предполагается, что торговля криптоинструментами через иностранные биржи и обменники, не работающие с российскими лицензированными посредниками, будет запрещена. Любые операции с криптовалютой можно будет совершать только через уполномоченные биржи, брокеры, доверительные управляющие и обменники», — отметил Аксаков.

По его словам, в результате вместо непрозрачных схем с обменными чатами и неформальными P2P-операциями, когда человека попросту могут обмануть, у российских криптоинвесторов появится возможность легально покупать цифровые валюты как обычный финансовый инструмент — переводя деньги привычным способом из российского банка, с гарантией защиты от мошенничества и судебной защитой.

«Лимит 300  тысяч рублей в год на покупку наиболее ликвидных коинов для неквалифицированных инвесторов — это мера, направленная на минимизацию рисков для менее опытных участников рынка. Лимит достаточен для того, чтобы человек мог протестировать рынок, понять риски и получить базовый опыт, но не разориться в случае ошибок», — уверен парламентарий.

Он считает, что уход части операций в серую зону возможен. Однако депутат рассчитывает, что легальный рынок с прозрачной регуляторной базой, налоговой определенностью и использованием российских банковских каналов, а также судебной защитой прав будет достаточно привлекателен, чтобы основной оборот сконцентрировался именно в официальном контуре.

По информации Forbes, в России могут заметно ужесточить правила обращения криптовалют для частных лиц. Речь идет о том, что привычные схемы покупки и продажи USDT и биткоина через криптобиржи и обменные сервисы могут попасть под запрет. Вместо этого для неквалифицированных инвесторов предлагают оставить только операции внутри российского регулируемого контура под контролем Банка России, установив годовой лимит в 300 тыс. рублей. Помимо этого, как утверждается, банкам могут запретить проводить платежи в адрес зарубежных и неофициальных криптобирж, а также криптообменников, если в сделке не участвуют лицензированные российские посредники. За несоблюдение новых требований, по данным издания, может быть предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.

