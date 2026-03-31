Россиян предупредили о пробуждении гадюк

Биолог Глазков: в Московской области проснулись гадюки
В столице гадюки в настоящее время встречаются редко, но они уже проявляют активность в ТиНАО («Новой Москве»). Об этом АГН «Москва» рассказал кандидат биологических наук Павел Глазков.

«В Москве гадюки крайне редки, понятно, если в Московской области есть, но в Москве они крайне редки. Даже в ТиНАО они встречаются не в больших количествах. Первые дни они еще вялые, а вот сейчас они уже прогрели тела и стали активными», — сообщил Глазков.

Эксперт добавил, что змеи не проявляют агрессии к людям и не нападают первыми. При этом он не рекомендовал брать их в руки или бить палкой.

«Если хотите полюбоваться, подходите с одной стороны, чтобы у змеи было место уползти», — рассказал биолог.

Глазков подчеркнул, что змея, как правило, кусает на высоте щиколотки, если на нее наступить. Поэтому он рекомендовал надевать резиновые сапоги для прогулок в лесных массивах.

До этого эксперт сообщил, что гадюки зимуют в укрытиях. А их массовый выход наружу зависит, прежде всего, от прогрева почвы, а не от снежного покрова, не растаявшего за первый весенний месяц.

Ранее россиян предупредили о пробуждении змей в лесах и парках.

 
