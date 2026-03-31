В Румынии намерены провести психиатрическую экспертизу депутата Европарламента

Депутата Европарламента Диану Шошоакэ вызвали в Генеральную прокуратуру Румынии, где ей хотят провести психиатрическую экспертизу по делу о пропаганде экстремистских идей. Об этом сообщает румынское агентство Agerpres.

Для начала экспертизы необходимо согласие Шошоакэ, поэтому политика вызвали на допрос. Евродепутат проходит по делу, которое в том числе касается публичного продвижения фашистских и антисемитских идей, отрицания Холокоста, незаконного лишения свободы.

На прошлой неделе Шошоакэ заслушали в юридическом комитете Европарламента по поводу возможного снятия с нее депутатского иммунитета, однако решение пока не принято. В случае снятия иммунитета расследование перейдет в активную фазу, а психиатрическая экспертиза станет одним из ключевых этапов дела.

Сама Шошоакэ назвала дело «политической расправой», а проведение психиатрической экспертизы — «возвращением к карательной психиатрии советских времен». Она заявила своим собравшимся у здания генпрокуратуры сторонникам, что прокуроры сами должны отправиться на лечение.

В октябре прошлого года Шошоакэ заявила, что, если президент Украины Владимир Зеленский «осмелится» появиться в парламенте ее страны, она «переломает ему ноги».

Ранее Шошоакэ написала письмо Путину.