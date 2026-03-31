Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Наука

Ученые нашли простую формулу расчета рисков смерти, связанной с чипсами и газировкой

Врач Дианова: оценить риск смерти от ультраобработанных продуктов можно по формуле
Pormezz/Shutterstock/FOTODOM

Ученые обнаружили, что увеличение доли ультраобработанных продуктов на 10% в рационе повышает риск смерти на 3% у людей в возрасте от 30 до 69 лет, рассказала «Газете.Ru» диетолог, гастроэнтеролог первой категории, исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Нурия Дианова.

«Ультраобработанные продукты — это продукты промышленного производства, прошедшие максимальную степень переработки. Обычно они производятся из рафинированных ингредиентов, добавок и содержат масло или не содержат вовсе цельных продуктов. Это газировки, чипсы, сладкие и соленые снеки, сильно обработанное мясо, любые продукты, которые состоят из множества пищевых добавок. Отказ от употребления ультраобработанных продуктов снижает риски смерти от многих хронических заболеваний, таких как гипертония, ожирение, сахарный диабет 2-го типа и даже рак», — объяснила врач.

Формулу вывели ученые из Школы общественного здравоохранения Университета Сан-Паулу в Бразилии. По данным Национального исследования рациона и питания, проведенного в 2018–2019 годах, в Англии этот показатель ультрапереработанных продуктов в рационе составил 53,4%, а в США — 54,5%. Получается, что только использование таких продуктов в качестве пищи увеличило риски смерти среднестатистического американца на 16,2%.

«Чтобы снизить негативные риски от употребления такой пищи, нужно придерживаться трех правил. Во-первых, больше готовить самим. Во-вторых, необходимо тщательно изучать состав продукции, отдавая предпочтение продукции, которая обогащена витаминами, содержит несколько видов растительных белков и пониженное содержание соли, сахара или насыщенных жиров и трансжиров. В-третьих, необходима дальнейшая разработка критериев определения питательной ценности, связанных со степенью обработки. К сожалению, полностью отказаться от обработанной пищевой продукции не получится, поэтому важно выбирать лучшее среди имеющегося», — заметила доктор.

Ранее ученый рассказала, сколько килограммов сахара и хлеба в год съедает россиянин.

 
Теперь вы знаете
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
