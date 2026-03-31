Ученые разработали новую эффективную стратегию лечения болезни Альцгеймера

Yahoo: испанские биологи разработали новый метод лечения болезни Альцгеймера
Константин Михальчевский/РИА Новости

Исследователи из Института нейронаук Барселоны (Испания) разработали соединение FLAV-27, которое может изменить подход к лечению болезни Альцгеймера. Об этом сообщает Yahoo.

Отмечается, что новое соединение, получившее название FLAV-27, действует шире, нежели традиционные методы лечения. Оно влияет на изменения в экспрессии генов, которые способствуют развитию заболевания различными способами, а не только через белковые бляшки. Это указывает на новую стратегию лечения болезни Альцгеймера, пишут журналисты.

«Соединение FLAV-27 представляет собой инновационный и многообещающий подход к лечению болезни Альцгеймера, с потенциалом модификации процесса заболевания, поскольку оно воздействует не только на его симптомы или отдельный патологический биомаркер, но и непосредственно на лежащие в его основе молекулярные механизмы», — рассказал автор исследования, молекулярный биолог из Института нейронаук Университета Барселоны Айна Бельвер-Санчис.

Авторы нового подхода заявляют, что существующие препараты от болезни Альцгеймера в основном направлены на удаление бета-амилоидных бляшек, связанных с заболеванием. Тогда как новое соединение использует принципиально иной подход, воздействуя на определенный фермент для терапевтического перепрограммирования эпигенома нейронов — ряда молекулярных меток, которые можно добавлять или удалять из ДНК, изменяя работу генов.

Ранее стало известно, когда в России появятся самые точные «часы старения».

 
