Стало известно, когда у США кончатся ракеты Tomahawk

При сохранении нынешней интенсивности применения крылатых ракет Tomahawk в операции против Ирана запасы ВМС США могут истощиться примерно через 3,5 месяца. Об этом пишет РИА Новости.

На основании американских бюджетных данных, целевой уровень запасов ракет Tomahawk установлен на отметке в 3992 единицы. Агентство подсчитало, что оставшегося арсенала хватит на 3,7 месяца при текущем темпе расходования.

Согласно документам, с 2019 года США поддерживают необходимый уровень запаса ракет путем их регулярной ресертификации и модернизации. Процесс подразумевает обновление устаревших моделей Tomahawk, что позволяет продлить срок их службы. Каждый год таким образом модернизируется около 250 ракет. При этом общий объем закупок Tomahawk с момента начала их производства достиг 9240 единиц.

Washington Post до этого сообщала о беспокойстве Пентагона в связи с расходом боеприпасов. По информации издания, с начала операции 28 февраля США использовали более 850 ракет Tomahawk, что может негативно повлиять на боеготовность страны в Индо-Тихоокеанском регионе.

Ранее CNN сообщил об истощении запасов ракет Tomahawk США на фоне действий на Ближнем Востоке.

 
