Названа главная угроза будущих пенсий россиян

Главная угроза для будущих пенсий россиян — не просто дефицит бюджета или высокая инфляция, а низкая способность к адаптации у действующей модели пенсионной системы в сочетании с демографическими вызовами. Об этом «Газете.Ru» заявил экономист и социолог Дмитрий Алексеев.

«Демографическая нагрузка — это совершенный объективный вызов: коэффициент поддержки (отношение числа работающих к числу пенсионеров) в России снижается. Если в советское время на одного пенсионера приходилось четыре работника, то сейчас — менее двух, а к 2030 году прогнозируется падение ниже полутора. Однако в России эта проблема, к сожалению, усугубляется тем, что пенсионная система пока, к сожалению, плохо справляется с адаптацией к новым реалиям. Низкие коэффициенты замещения (отношение пенсии к зарплате) делают выход на пенсию синонимом резкого падения качества жизни. А это значит, что перспектива пенсионного возраста пробуждает в сознании досаду», — отметил Алексеев.

Он напомнил слова нобелевского лауреата по экономике Милтона Фридмана, который считал, что «инфляция — это форма налогообложения, не требующая законодательства». Применительно к пенсиям это означает, что государство, индексируя выплаты ниже реальной инфляции, фактически изымает часть накопленных прав граждан без официального повышения налогов, отметил Алексеев. По его словам, международный опыт подтверждает: страны с плохой демографией прилично выживают за счет продуманной эффективности системы.

«Яркий пример — Япония. Страна имеет самое старое население в мире и колоссальный госдолг, но уровень жизни пенсионеров остается высоким благодаря развитой корпоративной культуре пожизненного найма и мощным частным пенсионным фондам», — сказал Алексеев.

Он добавил, что в России доверие к частным инструментам немного подорвано вынужденной заморозкой накопительной части пенсии. Де-факто, пока пенсия воспринимается в РФ как «выживание» или «доживание», а не как результат жизненного цикла и труда, любые демографические колебания будут приводить к социальному унынию, считает эксперт. Вот почему властям необходимо перестать воспринимать пенсию как «безработное» пособие и сделать ее для этого реальным инвестиционным продуктом, уверен экономист.

Ранее в Соцфонде рассказали, когда пенсии россиян перерасчитывают автоматически.