СМИ: Трамп готов завершить операцию против Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил своим советникам о готовности завершить военную операцию против Ирана, даже если Ормузский пролив останется существенно заблокированным. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Трамп заявил помощникам, что готов завершить военную кампанию США против Ирана, даже если Ормузский пролив останется в значительной степени закрытым», — цитирует газета чиновников администрации.

По данным издания, Трамп и его команда пришли к выводу, что попытки открытия пролива приведут к затягиванию конфликта, превышающего изначально запланированные сроки. Президент принял решение сосредоточиться на ключевых целях: ограничении военно-морского потенциала Ирана и его ракетного арсенала. План заключается в сокращении масштаба военных действий с одновременным усилением давления на Тегеран для восстановления свободы торговли.

В случае неудачи этих усилий, США намерены побудить союзников в Европе и странах Персидского залива взять на себя ведущую роль в обеспечении открытия пролива. Источники газеты отмечают, что Трамп не исключает и дальнейшие военные варианты, но они не являются для него приоритетными.

Американо-израильская операция против Ирана продолжается уже месяц, в течение которого стороны ведут обмен ударами. Эскалация конфликта привела к почти полной остановке судоходства через Ормузский пролив, имеющий критическое значение для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из стран арабского мира.

Ранее в Иране заявили о перекрытии Ормузского пролива для судов с грузами во враждебные страны.

 
