Нарушения менструации могут наступить через 1–3 месяца после пика стресса, рассказал врач

Врач Тян: стресс вызывает нарушения менструации спустя три месяца после своего пика

Хронический стресс может провоцировать нарушения менструального цикла через 1–3 месяца после пика стресса, рассказал «Газете.Ru» гинеколог, ассистент кафедры акушерства и гинекологии Пироговского Университета Анатолий Тян.

Нарушение менструации после перенесенного стресса или в голодную пору заложено эволюционно: если будущая мать существует в неблагоприятных условиях, природа дает ей возможность подождать, пока условия улучшатся. Спектр нарушений, вызванных стрессом, варьируется от гипоменореи (скудные выделения) и опсоменореи (увеличение интервала между циклами) до полного отсутствия менструаций — вторичной аменореи (часто встречается у пациенток с высоким уровнем тревожности или астенизацией).

Дифференциальная диагностика между функциональным стресс-индуцированным нарушением цикла и органической патологией (опухоли, эндокринные болезни, синдром истощения яичников) требует лабораторного подтверждения.

«Однако есть клинические признаки, указывающие на психогенную природу нарушений. Во-первых, это четкая хронологическая связь между острым психотравмирующим событием (или длительным периодом переутомления) и началом сбоя цикла. Задержка или аменорея наступают через 1–3 месяца после пика стресса. Еще один признак — восстановление цикла на фоне применения базовой терапии (магний, адаптогены, легкие седативные) без назначения циклической гормональной терапии. Тем не менее при любых проблемах лучше обратиться к врачу, сдать анализы на гормоны и пройти УЗИ», — заметил врач.

Кроме того, высок риск развития ановуляции — это нарушение менструального цикла, при котором отсутствует овуляция — выход зрелой яйцеклетки из фолликула.

«В норме у женщины репродуктивного возраста овуляция происходит ежемесячно, обеспечивая возможность зачатия, но стресс подавляет выброс лютеинизирующего гормона, что делает овуляцию невозможной. Циклы становятся ановуляторными, что делает естественное зачатие невозможным», — рассказал врач.

Лютеиновая недостаточность (недостаточность желтого тела) — еще одно нарушение, которое может быть вызвано хроническим стрессом.

«Если овуляция все же происходит, хронически повышенный кортизол ухудшает качество лютеиновой фазы. Формируется дефицит прогестерона, что делает имплантацию оплодотворенной яйцеклетки крайне затруднительной и повышает риск ранних выкидышей на этапе «биохимической беременности» (беременность, обрывающаяся на стадии внедрения эмбриона в стенку матки). Кроме того, стресс приводит к снижению либидо и негативно влияет на гормональный баланс», — заметил врач.

