В России подешевело масло

Экономист Абрамов: сливочное масло в России подешевело почти на 17% за неделю

Сливочное масло в российских магазинах подешевело почти на 17% за неделю с 21 по 28 марта, а подсолнечное — более чем на 9%, рассказал «Газете.Ru» создатель Индекса Мишек, заведующий лабораторией анализа институтов и финансовых рынков ИПЭИ Президентской академии Александр Абрамов.

«За неделю с 21 по 28 марта значение Индекса Мишек снизилось на 0,9% по сравнению с его ростом на 1,0% неделю назад. За неделю подешевели сливочное масло 72,5% жирности «Простоквашино» (-16,7%) и подсолнечное масло «Олейна» (-9,1%). Выросли цены на плавленый сыр «Фетакса» (+10,0%) и морковь (+3,6%). Цены остальных товаров в индексе не изменились. В годовом выражении значение Индекса Мишек упало на 0,6% по данным на 28 марта по сравнению с его снижением на 2,8% неделю назад», — отметил Абрамов.

«Газета.Ru»

По его словам, за год подорожали детский мармелад Fruit-Tella (+41,6%), яйца «Окские» категории С1 (+8,3%), белый хлеб (+4,8%), плавленый сыр «Фетакса» (+4,1%), куриные тушки «Каждый день» (+2,8%).

За год подешевели черный чай «Акбар» (-26,2%), сельдь «Матиас» (-15,0%), сливочное масло 72,5% жирности «Домик в деревне» и «Простоквашино» (-13,0%), бананы (-8,5%), молоко «Домик в деревне» 3,2% жирности (-4,0%), подсолнечное масло «Олейна» (-3,2%). Цены на апельсиновый сок J7, морковь и конфеты «Мишка косолапый» за год не изменились.

«Газета.Ru»

По информации Росстата, годовая инфляция в России на 23 марта 2026 года достигла 5,98%.

