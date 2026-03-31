Названы фразы, которые гарантированно лишат вас повышения зарплаты

HR-эксперт Зеленкова: не стоит угрожать увольнением на переговорах по зарплате
Просьба о повышении зарплаты нередко заканчивается отказом не из-за отсутствия результатов, а из-за неверной подачи. Некоторые формулировки действительно могут снижать шансы на положительное решение, рассказала «Газете.Ru» Екатерина Зеленкова, директор по персоналу КГ «ПРОГРЕСС».

Одна из типичных ошибок — строить разговор исключительно вокруг личных обстоятельств. Безусловно, если ситуация действительно сложная, сильный и зрелый руководитель может пойти навстречу. Но даже в этом случае решение будет гораздо вероятнее, если к личному фактору добавлены профессиональные аргументы.

«Например, сотрудник может отметить, что за последний год взял на себя дополнительный функционал, увеличил объем проектов или добился конкретных измеримых результатов. В таком случае разговор строится не только на просьбе о поддержке, но и на подтвержденной ценности для компании», — объяснила она.

Вторая ошибка — сравнение себя с коллегами.

«Аргументы в духе «мне платят меньше, чем другим» или ссылки на чужие зарплаты создают напряжение и переводят диалог в плоскость недоверия. Гораздо продуктивнее оперировать собственными показателями: выполненными KPI, ростом выручки по проекту, сокращением затрат или улучшением процессов», — предупредила Зеленкова.

Также рискованной стратегией остается давление через ультиматум.

«Фразы вроде «если зарплату не пересмотрят, я уйду» редко укрепляют позицию сотрудника. Руководитель может воспринять это как попытку манипуляции. Если вопрос принципиален, корректнее обозначить свои карьерные ожидания и готовность обсуждать варианты развития внутри компании», — посоветовала она.

Еще одна ошибка — неподготовленный разговор.

«Запрос на повышение должен сопровождаться конкретными цифрами, примерами достижений и пониманием рыночной ситуации. Важно заранее сформулировать, какую дополнительную ценность сотрудник уже приносит или готов взять на себя», — отметила эксперт.

Конструктивный диалог о доходе строится на балансе: уважительном тоне, аргументах, подтверждающих вклад в бизнес, и понимании текущих возможностей компании. Такой подход значительно повышает вероятность положительного решения и помогает сохранить профессиональные отношения.

