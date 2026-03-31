В результате налета на Ленобласть пострадали дети

Дрозденко: порт, школы и дома повреждены после атаки дронов в Ленобласти

В Ленинградской области была пресечена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате чего уничтожено 38 дронов. Зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

В поселке Молодцово Кировского района падение обломков БПЛА привело к повреждению оконных стекол в трех многоквартирных домах (общее количество затронутых квартир – до 30), двух школьных кабинетах и здании Центра социальной защиты, где в данный момент проводится капитальный ремонт.

Трое местных жителей, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью. Их жизни ничего не угрожает, необходимая помощь оказывается в больнице города Шлиссельбург.

Специалисты также ликвидировали возгорания, возникшие в районе гаражей и котельной.

В настоящее время продолжаются мероприятия по отражению атаки в Кингисеппском и Выборгском районах.

29 марта губернатор сообщал об уничтожении 31 беспилотника в Ленобласти. В результате атаки порт Усть-Луга получил повреждения, уточнил Дрозденко.

