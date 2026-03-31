Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Армия

В результате налета на Ленобласть пострадали дети

Дрозденко: порт, школы и дома повреждены после атаки дронов в Ленобласти
Константин Чалабов/РИА Новости

В Ленинградской области была пресечена атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), в результате чего уничтожено 38 дронов. Зафиксированы повреждения в порту Усть-Луга, сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

В поселке Молодцово Кировского района падение обломков БПЛА привело к повреждению оконных стекол в трех многоквартирных домах (общее количество затронутых квартир – до 30), двух школьных кабинетах и здании Центра социальной защиты, где в данный момент проводится капитальный ремонт.

Трое местных жителей, в том числе двое детей, обратились за медицинской помощью. Их жизни ничего не угрожает, необходимая помощь оказывается в больнице города Шлиссельбург.

Специалисты также ликвидировали возгорания, возникшие в районе гаражей и котельной.

В настоящее время продолжаются мероприятия по отражению атаки в Кингисеппском и Выборгском районах.

29 марта губернатор сообщал об уничтожении 31 беспилотника в Ленобласти. В результате атаки порт Усть-Луга получил повреждения, уточнил Дрозденко.

Ранее подросток пострадал из-за атаки украинских БПЛА в Белгородской области.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
