Россияне могут получить почти 200 тыс. рублей в качестве одного вида выплат

Россияне могут получить почти 200 тыс. рублей в качестве налогового вычета за лечение в ряде случаев, рассказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

«В России действует широкая линейка налоговых вычетов, позволяющая уменьшить уплачиваемый налог на доходы физлиц или вернуть часть ранее уплаченного. Одна из таких возможностей — налоговый вычет по расходам на лечение и приобретение медикаментов. Вычет можно получить максимум с 150 тыс. рублей (не считая расходов на дорогостоящее лечение). Ранее эта сумма составляла 120 тыс. рублей. В нее включаются и траты по другим основаниям для получения социальных налоговых вычетов (например, на собственное обучение или оказанные физкультурно-оздоровительные услуги)», — отметил Балынин.

По его словам, например, можно учесть расходы на лечение себя, своих родителей, детей, супруга/супруги. Данный вычет позволяет также вернуть и средства, уплаченные за приобретение любых лекарств по рецепту врача. Также можно в рамках налогового вычета учесть и страховые взносы по договору добровольного медицинского страхования, заключенному в целях своего лечения или лечения членов семьи, добавил экономист.

Он подчеркнул, что перечни медицинских услуг и дорогостоящих видов лечения утверждены постановлением правительства №458 от 8 апреля 2020 года.

Балынин уточнил, что по размеру расходов на дорогостоящее лечение каких-либо ограничений не установлено — их можно полностью учесть в рамках налогового вычета при наличии в соответствующем перечне.

«Например, если в 2025 году гражданином было уплачено 1,4 млн рублей на лечение (из которых 1,3 млн рублей — это за дорогостоящее лечение), а также 50 тыс. рублей на приобретение лекарств по рецепту врача, то в таком случае получится вернуть 13% со всей суммы осуществленных расходов. Совокупно гражданин из приведенного примера может вернуть 188,5 тыс. рублей», — отметил Балынин.

По его словам, процедура подачи документов на налоговый вычет максимально проста и удобна для гражданина: так, для подтверждения права на социальный вычет на медицинские услуги необходимо приложить только справку об оплате медицинских услуг, по форме, утвержденной приказом ФНС России. Если сведения о расходах на лечение были направлены в ФНС России непосредственно тем, кто оказывал медуслугу, справку подавать не нужно: информация будет отражена в личном кабинете налогоплательщика, сказал экономист. Для получения налогового вычета по расходам за приобретенные лекарства необходимо направить два документа: рецептурный бланк, оформленный медицинским работником, и чек, уточнил Балынин.

Балынин заключил, что к налоговому вычету можно предъявить расходы, понесенные в три предыдущих года — например, в 2026 году получится заявить к возврату через налоговые вычеты расходы на лечение, понесенные в 2023–2025 годы. При этом сумма к возврату на счет налогоплательщика не может быть больше ранее уплаченного налога на доходы физических лиц, подытожил эксперт.

