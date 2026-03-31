Россия и Китай намерены продлить безвизовый режим

Решетников: Россия и Китай заинтересованы в продлении безвизового режима

Россия и Китай заинтересованы в продлении действующего в тестовом формате безвизового режима. Об этом газете «Известия» сообщил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

По его словам, стороны подведут итоги первого квартала и на их основе определят дальнейшие шаги. Министр отметил, что Москва и Пекин заинтересованы в сохранении безвизового режима, в связи с чем рассматриваются различные варианты его продления.

Во втором квартале Минэкономразвития совместно с МИД России планируют выработать позицию — закрепить режим на уровне двустороннего соглашения либо продлить его в одностороннем формате.

Сейчас безвизовый режим действует в тестовом и одностороннем порядке: в сентябре прошлого года соответствующее решение принял Пекин, а в декабре Москва ввела зеркальные меры. Режим рассчитан до 14 сентября текущего года.

Решетников добавил, что возможное продление соглашения может способствовать развитию автомобильного туризма между странами.

4 февраля президент России Владимир Путин в ходе видеоконференции поблагодарил председателя КНР Си Цзиньпина за введение безвизового режима для граждан РФ.

Ранее в Госдуме заявили, что туристы из КНР нужны России, даже если их обслуживают китайцы.