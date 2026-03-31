В Приамурье рассказали о канатной дороге, соединяющей Россию и Китай

Глава Приамурья Орлов рассказал о пункте пропуска на канатной дороге в Хэйхэ
Губернатор Амурской области Василий Орлов сообщил о подготовке к открытию нового пешеходного пункта пропуска, который будет обслуживать пассажиров уникальной трансграничной канатной дороги, соединяющей Благовещенск и Хэйхэ. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.

Проект трансграничного сообщения находится на финальной стадии реализации.

«Пропуск граждан двух стран будет осуществляться через новый пешеходный пункт пропуска Благовещенск-1. Он установлен специально для данного проекта и оснащается при поддержке Минтранса РФ. По нему, как и по проекту в целом, проводится большая работа по подготовке к запуску», — заявил Орлов в интервью.

Глава региона подчеркнул, что существуют отработанные процедуры для организации пропуска людей и багажа через подобные пограничные переходы. Основной задачей является сокращение времени, затрачиваемого пассажирами на прохождение государственного контроля, и обеспечение синхронизации всех процессов с китайскими коллегами.

«Канатная дорога — это инновационный проект в транспорте и туризме двух стран», — отметил Орлов.

Канатная дорога через реку Амур рассматривается как важный компонент масштабной программы развития Дальнего Востока. Реализация проекта ведется на основе межправительственного соглашения между Россией и Китаем. Благодаря канатной дороге время в пути между двумя городами сократится до 2,5 минуты, а ее пропускная способность составит 2,5 млн пассажиров в год. На российской территории возводится четырехуровневый пассажирский терминал площадью 26 тысяч квадратных метров, где разместятся станция, платформа, пункт пограничного контроля, магазин беспошлинной торговли, рестораны, а также торговые и развлекательные зоны.

1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!