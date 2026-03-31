В ЦАР заявили о заинтересованности в российских военных инструкторах

Биро: ЦАР заинтересована в расширении штата российских военных инструкторов
Власти Центральноафриканской Республики (ЦАР) хотели бы видеть в стране больше российских военных инструкторов. Об этом рассказал РИА Новости министр обороны африканской страны Клод Рамо Биро.

«Президент республики Фостен-Арканж Туадера ясно дал понять, что ЦАР очень заинтересована в продолжении сотрудничества с Российской Федерацией в области безопасности, в том числе за счет расширения присутствия российских военных специалистов», — заявил министр.

Биро также подчеркнул, что некоторые населенные пункты в ЦАР нуждается в услугах российских силовиков в области обеспечения безопасности.

«Мэры [городов] просят меня направить российских инструкторов, чтобы обеспечить безопасность их муниципалитетов. Это продолжается до сих пор, все 5 лет, что я здесь», — сообщил глава минобороны Центральноафриканской Республики.

Биро также подчеркнул, что численность военных инструкторов из РФ ограничена, им приходится передвигаться по ЦАР для обеспечения безопасности.

В начале марта президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера рассказал, как Россия помогла Центральноафриканской Республике избежать госпереворота в 2020 году. По его информации российские инструкторы помогли силам обороны республики противостоять вооруженной группе CPC («Коалиция патриотов за перемены»).

Ранее Путин принял в Кремле президента ЦАР.

 
