Telegram рассылает россиянам уведомления о последней возможности купить Premium

Российские пользователи Telegram начали получать оповещения о скором прекращении возможности оплаты Premium-подписки. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня — последняя возможность оплатить Telegram Premium», — говорится в уведомлении мессенджера.

Кроме того, в системном чате Telegram появилось сообщение о вероятной технической невозможности оформления подписки Telegram Premium в ближайшем будущем. Пользователям предлагается воспользоваться опцией предоплаты премиум-подписки на 2 года.

По мнению руководителя «Ростелекома» Михаила Осеевского, Telegram ожидает скорое прекращение работы в России. Это заявление прозвучало на фоне наблюдающихся ограничений скорости мессенджера на территории страны. В то же время члены Совета по правам человека (СПЧ) не исключают возможности восстановления полноценной работы Telegram, при условии достижения соглашения между командой разработчиков и российскими властями. Детали ситуации — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Telegram за два дня заблокировал более 150 тысяч групп и каналов.