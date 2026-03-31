В Германии раскритиковали визит Зеленского в Иорданию

BZ: визит Зеленского в Иорданию прошел на фоне политических неудач Украины
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Иорданию состоялся на фоне серии неудач на политической арене и разгорающегося коррупционного скандала в Киеве. Об этом сообщило немецкое издание Berliner Zeitung.

В материале говорится, что поездка Зеленского в Иорданию пришлась на непростой период для Украины.

«По имеющимся данным, у Украины могут закончиться средства на войну против России уже этим летом. В то же время правительство сотрясает коррупционный скандал, а пакет помощи в размере 90 миллиардов евро застопорился в Брюсселе», — отметил автор.

Издание констатирует сложную внутриполитическую и финансовую обстановку в Киеве, а также ухудшение отношений с европейскими партнерами.

После обращения США к Украине с просьбой об оказании содействия в защите военных объектов на Ближнем Востоке от возможных атак со стороны Ирана, Владимир Зеленский начал серию визитов в этот регион. Как заявил президент, аналогичные просьбы поступили и от Саудовской Аравии, Катара, ОАЭ, Бахрейна, Иордании и Кувейта.

Ранее Зеленский заявил о достижении «исторических соглашений» с рядом стран Персидского залива.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
