В МВФ сообщил об историческом падении доли доллара в мировых валютных резервах

Доля американского доллара в мировых валютных резервах уменьшилась до рекордно низкого уровня. Об этом, ссылаясь на данные Международного валютного фонда (МВФ), сообщает РИА Новости.

Из них следует, что валютные активы центральных банков в прошлом году увеличились в номинальном выражении на 6,5% и достигли $13,1 трлн.

При этом доля доллара США сократилась до 56,77% по сравнению с 58,52% в 2024 году. Это минимальный уровень с 1995 года.

В мировых валютных резервах стал меньше использоваться и китайский юань. Его доля уменьшилась до 1,95%, что является минимальной величиной с 2017 года.

При этом доля японской иены увеличилась до 5,78%, достигнув максимума с 2020 года.

Также возросла популярность евро. Его доля повысилась до 20,25%, что составляет максимум с 2020 года.

