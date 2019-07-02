Минобороны прокоментировало сообщения о ядерной опасности

В Минобороны России назвали ложной информацию о том, что российская сторона якобы уведомляла Норвегию о взрыве на борту подлодки. Об этом «Газете.Ru» сообщили в ведомстве.

Министерство добавило, что, благодаря самоотверженным действиям экипажа возгорание было ликвидировано.

«Никаких уведомлений норвежской стороне, касающихся российского научно-исследовательского глубоководного аппарата, не направлялось», — говорится в сообщении.

Ранее директор Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности заявил, что Россия уведомила их о взрыве газа на подлодке.