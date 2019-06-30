Провокацией назвали в Совфеде появление эсминца США в Черном море

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал появление эсминца ВМС США Carney в акватории Черного моря провокацией, сообщает RT.

По его словам, эта провокация хорошо характеризует американскую внешнеполитическую деятельность.

«Американцы ведут себя очень высокомерно и нагло в данной акватории», — отметил Цеков.

По его словам, в РФ действия этого эсминца внимательно отслеживают.

Он подчеркнул, что Россия со своей стороны никогда не допускает никаких военных учений с государствами-морскими соседями США.

Ранее сообщалось, что эсминец США вошел в Черное море.

Уточняется, что эсминец США заходил в Черное море уже четыре раза до этого.