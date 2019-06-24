Раскрыты детали санкций США против Ирана

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Американский министр финансов Стивен Мнучин заявил, что США ввели санкции против некоторых военных руководителей Ирана. Об этом сообщает Reuters.

По его словам, Соединенные Штаты также готовят меры против главы иранского МИДа Мохаммада Джавада Зарифа.

«Мы объявляем о санкциях в отношении тех, кто несет ответственность за недавние действия (Ирана на Ближнем Востоке. — «Газета.Ru»)», — отметил Мнучин.

Он добавил, что под санкции попали трое военнослужащих КСИР, в том числе командующий ВВС, который, уточнил Мнучин, ответственен за крушение беспилотника США.

Помимо этого, подчеркнул министр финансов, санкции были введены в отношении командующих пяти военно-морских округов Ирана за «недавние действия».

Ко всему прочему, Мнучин отметил, что американские санкции стали ответом на сбитый Ираном беспилотник США, а также атакованными им танкерами.

Ранее сообщалось, что американский лидер Дональд Трамп ввел «жесткие санкции» против Ирана.

По его словам, санкции направлены против верховного иранского лидера Али Хаменеи.