Трамп похвалил не сбивший самолет с людьми Иран за «мудрость»

Президент США Дональд Трамп назвал факт того, что Иран, сбив беспилотник, не сбил находившийся в воздухе американский самолет с людьми на борту «мудрым решением». Об этом сообщает РИА «Новости»/

Американский лидер добавил, что на борту самолета находились 38 человек.

Трамп также отметил, что США ценят это решение, назвав его «большой историей».

В четверг 20 июня корпус стражей исламской революции (КСИР), являющийся частью ВС Ирана, сбил американский беспилотник у входа в Персидский залив.

Ранее командующий Воздушно-космическими силами КСИР бригадный генерал Амир Али Хаджизаде заявил, что находившийся рядом с беспилотником американский самолет-разведчик мог быть также сбит.