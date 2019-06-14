Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе

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Офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.

Он также добавил, что солдат ВСУ открыл огонь из автомата по своим сослуживцам.

Филипоненко подчеркнул, что в результате инцидента пострадали двое военных.

Ранее СМИ сообщили, что в Донбассе военные ВСУ отказались воевать и убили командира.