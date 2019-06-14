Пьяный солдат ВСУ расстрелял сослуживцев в Донбассе
Офицер пресс-службы Управления Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Иван Филипоненко заявил, что украинский военный расстрелял своих сослуживцев в Донбассе. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, военнослужащий находился в состоянии алкогольного опьянения.
Он также добавил, что солдат ВСУ открыл огонь из автомата по своим сослуживцам.
Филипоненко подчеркнул, что в результате инцидента пострадали двое военных.
Ранее СМИ сообщили, что в Донбассе военные ВСУ отказались воевать и убили командира.