Зеленский пригласил НАТО посетить Украину

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Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о сотрудничестве Украины и НАТО. Об этом сообщает УНИАН.

По словам украинского лидера, Киев надеется возобновить регулярный диалог с НАТО.

«Мы ожидаем визит Североатлантического совета на Украину», — сказал Зеленский.

Он добавил, что страна продолжит курс на евроатлантическую интеграцию и сосредоточится на необходимых для этого внутренних реформах.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал президенту Украины Владимиру Зеленскому условия для вступления Киева в альянс.