Зеленский пригласил НАТО посетить Украину
Украинский президент Владимир Зеленский рассказал о сотрудничестве Украины и НАТО. Об этом сообщает УНИАН.
По словам украинского лидера, Киев надеется возобновить регулярный диалог с НАТО.
«Мы ожидаем визит Североатлантического совета на Украину», — сказал Зеленский.
Он добавил, что страна продолжит курс на евроатлантическую интеграцию и сосредоточится на необходимых для этого внутренних реформах.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал президенту Украины Владимиру Зеленскому условия для вступления Киева в альянс.