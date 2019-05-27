В Сети опубликовали видео сопровождения Ту-95МС истребителями МиГ-31
В Сети опубликовано видео сопровождения ракетоносцев Ту-95МС истребителями МиГ-31 морской авиации Тихоокеанского флота, передает РИА «Новости».
Ракетоносцы выполнили плановые полеты над водами Чукотского, Берингова и Охотского морей, а также вдоль западного побережья Аляски, северного побережья Алеутских островов и в акватории Тихого океана.
Истребители МиГ-31 были подняты для обеспечения их безопасности.
Ранее кадры полета МиГ-31 в ближнем космосе опубликовали СМИ.